للمصريين بالمملكة.. السعودية تسمح لأصحاب المهن الفردية الحصول على تأشيرة عائلية

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كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، السماح لأصحاب المهن الفردية مثل السائق الخاص أو العامل الزراعي، بالتقدم بطلب الزيارة العائلية لأسرهم، بشرط حصول الوزارة على تعهد كتابي من المقيم وكفيله بتوفير المسكن والرعاية الصحية الملائمة للمقيم وأسرته، حسب ما أعلنت شركة "تسهيل مصر" عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وأوضح حمادة الفرة، محاسب مصري ومقيم بالرياض، أن القرار يشمل أي سائق خاص أو مهنة فردية ويحتاج لعمل زيارة عائلية لأهله، لافتا إلى أن الراغب في عمل تلك الزيارة يجب أن يتقدم بطلب على موقع وزارة الخارجية وطبعه والتوقيع عليه مع الكفيل، مع صور جوازات سفر المطلوبين للزيارة وصورة الإقامة وصورة بطاقة الكفيل.

ولفت إلى أن "القرار يشترط أن يكتب الكفيل تعهد على نفسه بأن يتحمل مصاريف الزيارة ومصاريف السكن ويتحمل الترحيل عند انتهاء المدة النظامية، وبعدها تصطحب هذه الأوراق والذهاب بها بصحبة الكفيل إلى مبنى وزارة الخارجية بالرياض على طريق الملك فهد شارع الوشم وتقديمها ثم مراجعة الطلب على الموقع".

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ورحب إبراهيم مسعد، سائق مصري مقيم بالسعودية، بقرار المملكة، قائلا إنه يعتبر بداية الانفراجة في كل المشاكل التي كانت تعيق المواطنين هناك منذ مدة طويلة مثل "رسوم تكرار العمرة الملغاه مؤخرا، وقيمتها 2000 ريال، وفرض رسوم أخرى بقيمة 300 ريال لتأشيرة الزيارة.

وأوضح مسعد في تصريح خاص لمصراوي، أن المؤشر العام السعودي يشير إلى تخفيض الرسوم والقيود، وذلك حسب رؤية المملكة 2030 باسهتداف 30 مليون زائر للأراضي السعودية، مشيرا إلى أن المملكة كانت تمنع عن (السائق الخاص والعامل الزراعي والمهن المتواضعة) زيارة أهله واستقدامهم في الماضي منذ أكثر من 20 عاما.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، استثناء المرافقين الذين قرروا الخروج النهائي وتواجههم مشكلة في عملية تجديد الهوية لإصدار التأشيرة بسبب رسوم المرافقين، بإصدارها دون سداد الرسوم.

وكانت الممكلة العربية السعودية، ألغت رسوم تكرار العمرة أو الحج البالغة 2000 ريال، ووضعت بدلا منها رسوما جديدة بمبلغ 300 ريال لاستخراج التأشيرة الواحدة، وحددت رسوم ثلاثة أنواع من التأشيرات، الأولى: تأشيرات عمرة أوسياحة أو أعمال أو أغراض أخرى لمرة واحدة لمدة شهر أو متعددة 3 أشهر بقيمة 300 ريال، والثانية: تأشيرة الحج خلال موسم الحج بقيمة 300 ريال، والثالثة: تأشيرة المرور للزيارة (بـرا أو بحرا أو جوا) ومدتها 96 ساعة بقيمة 300 ريال.