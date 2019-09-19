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جونسون وترامب يبحثان الحاجة إلى رد دبلوماسى موحد على هجوم السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إنه والرئيس الأمريكى دونالد ترامب أدانا الهجوم الذى وقع فى مطلع الأسبوع على منشأتين نفطيتين سعوديتين وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسى موحد وذلك فى اتصال هاتفى يوم الأربعاء.

وجاء فى بيان "نددا بالهجمات وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسى موحد من شركاء دوليين". وأضاف "تحدثا أيضا عن إيران واتفقا على ضرورة عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووى".

وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين "أكدا مجددا على قيمة الشراكة الخاصة في معالجة المخاوف الأمنية المشتركة لا سيما سلوك إيران المزعزع للاستقرار".

 

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