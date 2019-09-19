شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراق: الحكومة تخطو خطوات أساسية لوضع السلاح بيد الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أن الحكومة تخطو خطوات أساسية باتجاه وضع السلاح بيد الدولة.
وقال عبد المهدى، فى حوار مع قناة "السومرية نيوز" الفضائية: "اليوم وبشكل واسع جدا نخطو خطوات أساسية فى وضع السلاح بيد الدولة"، مشيرا إلى أن "سبب هذا الشى هو تعاون الأطراف الأخرى مع القرار ورؤيتها للمصلحة مع الدولة ومظلة الدولة".
وأضاف رئيس الوزراء العراقى، أن القوى التى تختلف لا تعادى الدولة، مشددا على هيبة الدولة العراقية وسيطرتها مع الحفاظ على كل النظام الديمقراطى الموجود فى البلاد.
وحول زيارته للصين، أكد عبد المهدى، أن زيارته الى بكين هى استكمال لما تم توقيعه من اتفاقات فى 2015، موضحا أن محور الزيارة هو أن تكون الصين شريكا فى مسألة البنى التحتية فى البلاد.
وأضاف عبد المهدى أن "زيارتنا للصين هى استكمال لما تم توقيعه من اتفاقات فى 2015 ووضع التفاصيل الأخرى وتفعيلها"، مبينا أن هناك عملا مستمرا مع الصين، وقال : لدينا صندوق معها غطاؤه النفط.
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