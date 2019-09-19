شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة للأتربة فى السعودية وحار بالكويت.. صحو ورطب بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الخميس، نشاط الرياح السطحية المثيرة للرمال والأتربة فى السعودية، وصحو فى الإمارات والبحرين وحار بالكويت.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التى تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وكذلك على طول ساحل البحر الأحمر، فى حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة والطائف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون طقس اليوم، صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحيانا خاصة شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 36 كم/س أحياناً، الخليج العربى: خفيف إلى متوسط الموج، بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم، حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار وتظهر بعض السحب المتفرقة، وذلك خلال ساعات النهار.

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أما ليلا فتوقعت إدارة الأرصاد أن يسود حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 46 درجة للعظمى و33 درجة للصغرى.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم، سيكون رطب مع بعض السحب، وفرصة لتشكل ضباب خفيف فى بعض المناطق عند الفجر يتحو ل إلى حار نسبى خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقدة، ولكنها شمالية إلى شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا بعد الظهيرة. ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 40 م الصغرى 27 م الرطوبة النسبية العظمى 95% الصغرى 15 % شروق الشمس فى الساعة 05:24 صباحا وغروبها فى الساعة 05:38 مساء.

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع احتمال هطول أمطار متفرقة وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة، مع تدفق السحب المتوسطة والعالية، مع احتمالية تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.

درجات الحرارة في محافظة مسقط 37/ 28 وفى مدينة صلالة 30 / 26، وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 43 درجة فى ولاية عبرى، وأدناها 14 درجة فى جبل شمس.