أردوغان يهدد بعملية في سوريا إن لم يتوصل إلى نتيجة بشأن المنطقة الآمنة خلال أسبوعين

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، أنه يعتزم تطبيق خطة للعمليات في حال لم يتم التوصل إلى نتيجة بشأن إقامة المنطقة الآمنة التي تريدها تركيا شرق الفرات، شمال سوريا.
ولفت أردوغان اليوم الأربعاء خلال افتتاح العام الأكاديمي الجديد، إلى أن تركيا تنتظر دعما أقوى من الاتحاد الأوروبي بشأن إدلب وشرق الفرات، وقال "اتخذنا قرارات مهمة حول حل الأزمة السياسية والإنسانية في سوريا خلال القمة التركية الإيرانية الروسية في أنقرة، وقمنا بإزالة كل المشاكل التي تعيق تشكيل اللجنة الدستورية".
وأضاف الرئيس التركي "سنقوم بتطبيق خطة العمليات في حال لم نتوصل إلى نتيجة بشأن إقامة المنطقة الآمنة في شرق الفرات خلال أسبوعين".
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أردوغان يلتقي روحاني قبيل القمة الثلاثية حول سوريا
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وأكد أردوغان أن "التطورات التي ستحصل خلال الأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للموضوع السوري، حيث ستحدد ما إذا كانت الأزمة السورية ستتفاقم أو تحل".
وكان أردوغان أعلن أن بلاده ستتخذ خطوات منفردة في شمال شرقي سوريا، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال أسبوعين.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك الاثنين في أنقرة مع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، إن بلاده لن تسمح بوجود ممرات إرهابية على حدودها، مؤكدا أن أنقرة ستبذل جهودا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
المصدر: "الأناضول"
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.