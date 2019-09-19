شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنضم للتحالف الدولى لأمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الانضمام إلى التحالف الدولى لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية. ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال سالم الزعابى، مدير إدارة التعاون الأمنى فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى، إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولى يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمى واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمى والإسهام فى حفظ السلم والأمن الدوليين. ويهدف التحالف، إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات. Advertisements وتغطى منطقة عمليات التحالف الدولى لأمن الملاحة فى الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربى.

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