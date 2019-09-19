شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية اليمنى يلتقى المبعوث السويدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى محمد الحضرمى، نائب وزير الخارجية اليمنى، مساء أمس، الأربعاء، فى الرياض، المبعوث السويدى إلى اليمن بيتر سيمنبى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تطرق المسؤول اليمنى خلال اللقاء إلى استمرار نظام إيران بتهديد الأمن والسلم فى المنطقة والاستمرار فى دعم مليشياتها ووكلائها بالمال والسلاح، الذى يعد مخالفة صريحة وواضحة للأعراف الدولية والقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويتطلب وقفة جادة وإدانة واضحة من قبل المجتمع الدولى.

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وقال الحضرمى: "لا يمكن القبول باستمرار تعنت الحوثيين واختطافهم لكثير من القضايا التى تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان واستغلالها سياسيًا، ومنها استمرارهم فى رفض المبادرة التى أطلقتها الحكومة اليمنية بفتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية وتقدم بها وفدها المشارك فى مشاورات ستوكهولم العام الماضى".

من جانبه أكد المبعوث السويدى دعم بلاده للحكومة الشرعية وبذل الجهود والتواصل مع الدول الفاعلة لمساعدة اليمن على الخروج من أزمته.