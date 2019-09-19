أخيرًا.. شاحنة تمر أسفل "جسر الغباء" بدون صدام (فيديو)

أخيرا.. شاحنة تمر أسفل جسر الغباء بدون صدام فيديو الخميس 19 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 ذكر موقع لينتا رو الروسى أن شاحنة صغيرة مرت تحت "جسر الغباء" الشهير في شارع صوفيسكايا ببطرسبورج، ولم تتعرض لأى أضرار أثناء مرورها تحت "الجسر الملعون".

وأوضح الموقع في تقرير له، أنه لم يوجد أى فراغ بين الجسر وسطح الشاحنة خلال مرورها، بعد إصابته أكثر من 200 شاحنة خلال مرورهم فى 10 سنوات، ولهذا سمى بجسر الغباء، إلا أن هذه الشاحنة أنهت اللعنة. Advertisements ويلاحظ وجود لوحة تحذيرية مكتوب عليها: "شاحنة لن تمر.. الحد الأقصى لارتفاع المركبة 2,7 متر".

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