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مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل شمالى بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر أمنى عراقى، بأن مجموعة مسلحة سرقت مبلغا ماليا ومصوغات من أحد المنازل شمالى بغداد.

ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، قال المصدر الأمنى، إن مسلحين مجهولين اقتحموا، مساء أمس، الأربعاء، منزلا سكنيا فى منطقة الشعب شمالى بغداد، واحتجزوا تحت تهديد السلاح الأبيض ساكنيه بإحدى الغرف وقاموا بسرقة مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.

 يذكر أن بغداد تشهد بين الحين والآخر جرائم سرقة وسطو مسلح من قبل عصابات منظمة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن ملاحقة المجرمين اعتقال عصابات بين الحين والآخر.

 

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