شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا فى أفغانستان، وأسفرا عن مقتل وجرح العديد من الأبرياء. ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعربت وزارة الخارجية و التعاون والدولى، عن إدانتها المطلقة للهجمات التى تبنتها حركة طالبان والتى استهدفت تجمعا انتخابيا للرئيس أشرف غنى فى مقاطعة باروان وقاعدة للجيش فى كابول. وتكرر دولة الإمارات دعمها لحكومة أفغانستان فى جهودها لمواجهة الإرهاب مؤكدة ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة العنف والتطرف، كما قدمت الوزارة تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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