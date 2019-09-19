فيفو تطلق هاتفا ذكيا بدون أزرار وكاميرا بدقة 64 ميجابكسل الخميس 19 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي "Nex 3 5G" بمواصفات لا توجد في أي هاتف ذكي آخر، إذ يتمتع بخلوه من الأزرار نهائيًا معتمدًا على حساسات للمس للطاقة والصوت، وكاميرا خلفية بدقة 64 ميجا وشاشة منحنية من الجانبين، ودعم لشبكات الجيل الخامس.

واستخدمت الشركة شاشات Plastic OLED من سامسونج، لتغطية 99.6% من واجهة الهاتف، ويمتاز بمستوى سطوع يبلغ 800 شمعة مع التقليل من الضوء الأزرق الضار. مواصفات تقنية: 1- شاشة بقياس 6.89 بوصات بدقة 2256×1080 بكسل. Advertisements 2- ذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجا، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 256 جيجا. 3- معالج كوالكوم سنابدراجون 855. 4- ثلاث كاميرات، بدقة 64 و13 و13 ميجا على التوالي، وأمامية بدقة 16 ميجابيكسل 5- بطارية سعة 4500 ميلي أمبير/ ساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 44 واط. 6- يعمل بنظام "أندرويد 9" مع واجهة المستخدم Funtouch OS 9.1 الخاصة بشركة فيفو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "فيفو" تطلق هاتفًا ذكيًا بدون أزرار وكاميرا بدقة 64 ميجابكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.