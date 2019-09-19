قريبا.. السفر إلى القمر بواسطة أسانسير فضائي

الخميس 19 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

اقترح اثنان من علماء الفلك من جامعة كامبريدج وجامعة كولومبيا، فى ورقة غير منشورة، لم تتم مراجعتها بعد من قبل أقرانهما، خطة لنوع من المصاعد بين القمر والأرض، وتتمثل بطريقة لربط الأرض والقمر بكبل يسمح لنا بالسفر بينهما.



ووفقا لشبكة "سكاى نيوز"، وجد العالمان أن مواد مثل "زيلون"، وهى عبارة عن كربون مبلمر، ستسمح لنا بإنشاء برج أو كابل بين القمر ومدار ثابت حول الأرض، بدلا من امتداده مباشرة من القمر إلى الأرض.

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وأشار الباحثان إلى أن الكابل قد يكون بسمك مادة الرصاص فى قلم الرصاص، لكنه تكلفته قد تصل إلى عدة مليارات من الدولارات.

وقال العالمان إن الهيكل سيكون على مسافة آمنة من الأرض، على بعد حوالى 362000 كيلومتر من القمر، لتجنب ملامسة الأقمار الصناعية.

جدير بالذكر طرح اليابانيون فى عام 2012، فكرة السفر إلى القمر بواسطة مصعد، على أن يتم العمل على تحويله الحلم إلى حقيقة بحلول العام 2025.