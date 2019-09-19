شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قيادى حوثى بارز جراء معارك شمالى محافظة حجة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى قيادى ميدانى بارز من ميليشيات الحوثى فى المعارك التى تشهدها مديرية حرض شمالى محافظة حجة شمال غربى اليمن. ووفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية، قالت مصادر محلية، مساء أمس، الأربعاء، إن القيادى الحوثى حسن محمد فايد الحاتمى، لقى مصرعه خلال معارك اليومين الماضيين، فى محيط مديرية حرض، موضحة أنه شقيق مشرف المليشيات الانقلابية فى مديرية أفلح المدعو إبراهيم الحاتمى، وكلاهما متورط فى ملاحقة واعتقال أبناء المديرية.

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