شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد يجتمع مع وزير خارجية أمريكا.. وبومبيو: ندعم السعودية فى الدفاع عن نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الأمير محمد بن سلمان، ولى السعودى، فى قصر السلام فى جدة، مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، شدد بومبيو، خلال الاجتماع، على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التى تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية فى بقيق وخريص والتى تتحمل إيران مسؤوليتها، وتأييد بلاده للخطوات التى اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق فى مصدر الهجوم.

وعبر بومبيو، عن مساندة الولايات المتحدة ودعمها لأمن واستقرار السعودية، فى مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، مبدياً تقديره لحكمة القيادة فى المملكة وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.

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من جانبه، أكد ولى العهد، أن هذه الاعتداءات التخريبية استهدفت زعزعة أمن المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمى.

حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطنى الدكتور مساعد بن محمد العيبان، كما حضره من الجانب الأمريكى، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبى زيد.