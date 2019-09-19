السودان واليابان يبحثان التعاون فى مجال الرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ياسر عباس، وزير الرى والموارد المائية السودانى، مع ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى بالسودان، ماربكو فوركاما، العلاقات الثنائية والدعم الفنى الذى تقدمه الحكومة اليابانية للسودان، فى مجالات محطات مياه الشرب، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومشروعات الرى.
وناقش الاجتماع استدامة الدعم اليابانى للسودان، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.
واتفق الجانبان على عقد لقاء موسع قريبا، بين الخبراء اليابانيين فى مجالات المياه والرى، مع نظرائهم السودانيين لبحث سبل التعاون فى المستقبل.
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