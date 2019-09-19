ترامب يُعيِّن روبرت أوبراين مستشاراً للأمن القومي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، مبعوثه الخاص لشؤون تحرير الرهائن، روبرت أوبراين مستشاراً للأمن القومي خلفاً لجون بولتون، ليصبح بذلك رابع مسؤول في عهده يتولى هذا المنصب، كما أعلن عن إقالة المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي جون ميتنيك.

وفي حسابه على موقع التواصل «تويتر» أعلن ترامب: «يسعدني الإعلان عن ترشيح روبرت أوبراين الذي حقق كثيراً من النجاحات في منصب المبعوث الرئاسي الخاص بشؤون تحرير الرهائن في وزارة الخارجية، كمستشار جديد للأمن القومي».

وأضاف: «عملت مع روبرت بجد، ولوقت طويل، سيقوم بعمل رائع».

وجاء تعيين أوبراين بعدما أقال ترامب بولتون، في خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي، واشتهر الأخير بتهديده باستخدام القوة العسكرية الأمريكية في الخارج، وأحد المتشددين الرئيسيين في إدارة ترامب حيال إيران.

وعمل أوبراين حتى الآن مبعوثاً لترامب في المواقف الخاصة بالرهائن الأمريكيين في الخارج. ويحظى أوبراين بدعم وزير الخارجية مايك بومبيو، وعدد من كبار الجمهوريين في الكونجرس. وفي المقابل كان بولتون شخصية مثيرة للجدل في واشنطن. وتناقضت توجهاته العدائية في السياسة الخارجية ودعواته للتدخل مع توجه ترامب للانعزالية.

وبرر ترامب إقالته بولتون بأنه «لم يكن على وفاق مع العاملين في الإدارة الذين اعتبرهم مهمين جداً، ولم يكن موافقاً على ما نقوم به».

من جهة أخرى أقال البيت الأبيض المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي، جون ميتنيك، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز». ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم الوزارة، لم تذكر اسمها: «نشكر جون على هذه الخدمة، ونتمنى له التوفيق». ولم توضح الصحيفة سبباً للإقالة، كما لم يعلق البيت الأبيض رسمياً. يذكر أن وزارة الأمن الداخلي تشرف على تأمين حدود البلاد، وجهود الإغاثة في حالات الكوارث، والتصدي للإرهاب المحلي وتهديدات الأمن الإلكتروني، وغير ذلك.(أ ف ب، د ب أ)