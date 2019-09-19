السعودية: هجوم «أرامكو» جاء من الشمال بدعم إيراني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرضت وزارة الدفاع السعودية، أمس الأربعاء، الأسلحة التي استخدمت في الهجمات الإرهابية على معملي «أرامكو» في خريص وبقيق السبت الماضي، مؤكدة تورط إيران في تلك الاعتداءات.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، إن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها. وعرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة إن «لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها».

وقال العقيد المالكي: «لدينا أدلة على أن (هجوم أرامكو) لم ينطلق ولا يمكن أن يكون تم من اليمن كما زعمت أذرع النظام الإيراني، فقد جاء من الشمال، وبالتأكيد كان مدعوماً من طهران». وأكد المالكي أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن.

وقال العقيد المالكي: «سوف أركز لكم على جزئيتين أساسيتين في نتائجنا التي قمنا بها بشأن التحقيقات الأولية مع الشركاء فيما تعرضت له وهي أولاً: أن هذا الهجوم لم يكن من اليمن كما ادعى الحوثيون، وثانياً أن هذا الهجوم قد نشأ من الشمال وبلا شك أنه كان مدعوماً من إيران، وكل الأدلة التي ستشاهدونها في عرضنا والمعروضة أمامكم لا تدع مجالاً للشك في الدور الإيراني في التخريب».

وأضاف: «جمعنا معلومات من بقايا الصواريخ تكفي لأن نعرف من وراء الهجوم، حيث إن كل المكونات التي تمت استعادتها وتحليلها من الموقع تشير لإيران».

وبيّن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أنه «استخدمت في الهجوم 25 طائرة مسيرة - من طراز (دلتا - ونج) - وصاروخ كروز (يا علي) الذي تملكه إيران»، منوّهاً بأن «3 صواريخ كروز لم تصب أهدافها، كانت متوجهة من الشمال إلى الجنوب». وأشار إلى أن «الهجوم على بقيق وخريص هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها طهران، ويُظهر أن النظام الإيراني يستهدف المدنيين والبنى التحتية، ولدينا أدلة على تورطه في أعمال تخريب بالمنطقة عبر وكلائها».

وأكد المالكي «سنواصل التحقيق في الهجوم على أرامكو عبر القنوات الدولية المعتمدة». وقال المالكي: «نفخر بقدرة دفاعاتنا الجوية التي صدت أكثر من 200 صاروخ باليستي».

وأفاد العقيد المالكي بأن «السعودية شاركت نتائج التحقيقات في الهجوم مع حلفائها، وما زالت مستمرة في التحقيقات لتحديد مكان انطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ بدقة»، مشدداً على أن «من أطلق الطائرات المسيرة والصواريخ سيتحمل المسؤولية». وأكد أن «تهديد الإرهاب والأعمال الشريرة لإيران يشمل الجميع وليس السعودية فقط، والعالم بأسره اكتشف ذلك»، داعياً المجتمع الدولي للعمل على وقف الأعمال الشريرة لطهران.