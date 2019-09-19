إيطاليا تحث السراج على التصدي للميليشيات الإرهابية في طرابلس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حث رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، أمس الأربعاء، على التصدي للتطرف والإرهاب اللذين تمارسهما الميليشيات المسلحة، والعمل من أجل عودة العملية السياسية، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار في ليبيا سيكون في بؤرة النقاش خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما.

وأضاف كونتي: «لا تزال الأزمة الليبية مصدر قلق شديد بالنسبة للحكومة الإيطالية، ويمثل حلها مصلحة قومية مهمة». وذكرت رئاسة الحكومة الإيطالية أن «كونتي دعا ضيفه الليبي إلى بذل الجهد للتصدي للفصائل المتطرفة»، مؤكداً له أن «الإرهاب يمثل مصدر قلق دولي».

وأضافت أن رئيس الوزراء جدد دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني مطالباً السراج في الوقت ذاته «بالعمل على العودة إلى عملية المفاوضات لاعتباره أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المستدام للأزمة الليبية».

كما لفت كونتي إلى اهتمام الرأي العام الإيطالي بالظروف «غير الإنسانية الخطرة» وقضايا الهجرة، وإدارة مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا.

في سياق متصل، رحب رئيس الحكومة الإيطالية بالمبادرة الألمانية التي تستهدف تنظيم اجتماع وزاري في برلين قريباً، بشأن ليبيا، قائلاً إنها يمكن أن تساعد في استمرار الاهتمام الدولي بالأزمة الليبية وفي خفض التصعيد.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، دعا فرنسا وإيطاليا إلى إطلاق مبادرة جديدة بشأن ليبيا.

في غضون ذلك، أعلن سلاح الجو الليبي أمس، استهداف مواقع الميليشيات في مدن طرابلس وسرت ومصراتة ومواقع المعارضة التشادية جنوبي البلاد.

وأصدرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي بياناً أمس، جاء فيه أن «سلاح الجو نفذ غارات على غرفة العمليات التركية الداعمة للميليشيات الإرهابية في الكلية الجوية بمدينة مصراتة».

وقال مصدر من غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي إن «ضربات سلاح الجو شملت أيضاً مواقع للميليشيات الإرهابية في مدينتي سرت وطرابلس وقاعدة معيتيقة».

وأضاف المصدر أن «سلاح الجو قام أيضاً بسلسلة غارات على المرتزقة التشاديين جنوبي البلاد». وتابع المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن «الضربات أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح وعتاد الميليشيات والمرتزقة التشادية، والجيش يعتبر أي جسم معادٍ هدفاً مشروعاً لقواته».

وأعلنت غرفة عمليات الكرامة أن «الميليشيات الإرهابية قامت بتركيب صحون هوائية فوق مصنع للأعلاف في سرت وفوق مطار القرضابية».(وكالات)