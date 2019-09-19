الإمارات: متوافقون مع السعودية لإنهاء الانقلاب الحوثي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، دعم الإمارات الكامل ل«حوار جدة» بين اليمنيين؛ من أجل توحيد الجبهات الداخلية، معرباً عن ثقته بالسعودية؛ لإدارة هذا الحوار، والخروج به إلى بر الأمان. كما أكد أن الإمارات جزء من التحالف العربي، و«هدفنا استعادة الدولة في اليمن من الانقلاب الحوثي».

وأوضح قرقاش، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن توافق واتفاق الإمارات مع السعودية في اليمن؛ يهدف إلى استعادة الدولة من الانقلاب الحوثي، مؤكداً أن الهدف النهائي للجميع في اليمن، هو إنهاء الحرب، ولكن ذلك يرتبط بتوفير بيئة ومحيط أمني للمنطقة. وتابع: «هناك اتفاق وتوافق في الرؤية الاستراتيجية بين الإمارات وشقيقتنا المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف في اليمن، وثقتنا كاملة بمسألة احتواء الخلاف الذي نراه حالياً حول مسألة الجنوب». وأضاف: «الإمارات ملتزمة بأن اليمنيين هم من يحددون خياراتهم، ونحن في كل اللقاءات التي نجريها مع السياسيين اليمنيين؛ سواء من الشماليين أو الجنوبيين أو من الشرعية أو من خارجها، موقفنا واحد، وهو أننا موجودون في اليمن بدعوة من خادم الحرمين الشريفين ل(عاصفة الحزم)، واستعادة الدولة اليمنية من الانقلاب الحوثي؛ لمنع أي تغير استراتيجي عميق وضار في المنطقة، وأما شكل مستقبل اليمن وكيف سيكون وشكل الدولة اليمنية المقبلة فهو موضوع يمني خالص وهم يحددونه».

وأكد قرقاش أن الإمارات تدعم «حوار جدة» وتراه يعقد برعاية من «أيدٍ أمينة»، والسعودية قادرة على أن تخرج بهذا الحوار إلى بر الأمان، وأن تكون هناك جبهة موحدة أقوى ضد الحوثي، ونحن نرى أن الحوار يجب أن يكون المنطق فيه بين رفقاء السلاح، والمواجهة الحقيقية فيه يجب أن تكون ضد الحوثي فقط، ولا يمكن أن يكون الهدف إقصاء أي أحد في الجبهة التي تواجه الحوثي؛ سواء كانت من القيادة اليمنية التي هي برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي أو الفئات الأخرى في التشكيلة اليمنية التي هي ملتزمة بالأهداف الاستراتيجية. وتابع: «أيضاً هناك بعض العناصر من الجنوب حاربوا وقدموا تضحيات كبيرة، وبالتالي لا يمكن إلا أن يكون مخرج الأزمة الحالية هو الحوار وتوحيد الصفوف وبعيداً عن أي مماحكات»..

وحول مستقبل العلاقات اليمنية - الإماراتية، بعد التطورات الأخيرة في عدن، قال قرقاش: يجب أن نقول إننا نحن باعترافنا بالحكومة الشرعية اليمنية وعلى مدى السنوات الماضية، كان هناك تباين في وجهات النظر حول طبيعة المواجهة مع الحوثي، وتقديرنا للأمور كان واضحاً منذ البداية، وهو أن يكون الجهد منصباً على الجبهات، وفي حالات كثيرة دولة الإمارات اضطرت كجزء من التحالف إلى أن تتخذ بعض القرارات الضرورية؛ لتعزيز بعض الجبهات الموجودة، وحققنا من خلال ذلك كثيراً من الانتصارات التي تمت تحت لواء هذا التحالف.

وأضاف: نأمل اليوم أن يعيد «حوار جدة» التضامن والوحدة؛ لأن الهدف استراتيجي وأشمل، ونؤكد أن هدفنا الاستراتيجي في اليمن هو الهدف نفسه الواضح للمملكة العربية السعودية، وهو عودة الدولة، وعدم تغيير أي وضع استراتيجي يغير المنطقة، وأن تكون هناك دولة المؤسسات، وألا يكون هناك فراغ لأي جماعات إرهابية مثل (القاعدة) وغيرها، ونحن نعتقد أن هناك فرصة حقيقية من خلال «حوار جدة»؛ لتحقيق ذلك.

وقال قرقاش: «الإمارات جزء من التحالف، ونحن نرى أن إنهاء الحرب في اليمن لا يجب أن يكون لإنهاء الحرب فقط؛ ولكن يجب أن يرتبط بتوفير مناخ استراتيجي للاستقرار وللأمن في المنطقة، وأي شيء يهدد أمن السعودية مثلما تم في استهداف المنشآت النفطية، نراه تهديداً استراتيجياً لنا وللمنطقة».