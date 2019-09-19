السيسي يستقبل حمدوك ويؤكد دعم مصر للسودان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة، الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعم مصر لأمن السودان واستقراره، مؤكداً مساندتها لخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان ، فيما كشفت مصادر موثوقة أن رئيس تحالف نداء السودان، رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي دفع باستقالته من رئاسة التحالف.

وأكد السيسي، خلال لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في القاهرة، أمس، تقديم «كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان»، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة بين البلدين، مثل الربط الكهربائي وخط السكك الحديدية.

حمدوك يؤكد التقارب الراسخ بين البلدين

وأكد حمدوك التقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيداً بالجهود القائمة المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومثمناً الدعم المصري المخلص، ثنائياً وإقليمياً ودولياً.

واتفق حمدوك مع رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي،على تشكيل مجموعة عمل لتحديد مجالات التعاون المطلوبة، ووضع خطة زمنية للعمل على تلبيتها. وأشار مجلس الوزراء المصري، إن مدبولي أكد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن تحقيق الربط في السكك الحديدية،إلى جانب تفعيل النقل النهري، كما وجه أيضاً بضرورة التوصل إلى منظومة ربط كهربائي .



المهدي يستقيل من رئاسة «نداء السودان»



وكشفت مصادر موثوقة أن رئيس تحالف نداء السودان،الصادق المهدي دفع باستقالته من رئاسة التحالف،داعيًا إلى اجتماع عاجل لبحث الهيكلة الجديدة والخيارات المتاحة.