«المركزي» الإماراتي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيخفض اعتباراً من اليوم أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يُصدرها، تماشياً مع انخفاض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ب 25 نقطة أساس في اجتماعه أمس.

وأوضح المصرف المركزي أنه تم خفض سعر إعادة الشراء «الريبو» الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع ب 25 نقطة أساس.

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفاً إياه بأنه جبان ولا يمتلك رؤية، في سياق تعليقه على قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة ربع نقطة فقط إلى النطاق بين 2.00% و1.75%، وهو ما اتسق مع توقعات واسعة النطاق في الأسواق، عير أنه خالف مطالب ترامب بخفض كبير للفائدة.

وهذا الخفض الثاني للفائدة هذا العام وسط توقعات طفيفة بخفضها لمرة ثالثة قبل نهاية 2019. وتحولت أسواق المال في وول ستريت إلى الهبوط الحاد، وتراجع داو جونز 200 نقطة مع إخفاق مجلس الاحتياطي في إعطاء تأكيدات واضحة على مزيد من التخفيضات. (وكالات)