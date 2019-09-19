الاحتلال يعدم فلسطينية بدم بارد والجريمة توثقها الكاميرات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقدم جنود الاحتلال «الإسرائيلي» على جريمة بشعة، بإعدامهم فلسطينية (50 عاماً) بدم بارد ودون أن تشكل أي خطر عليهم، كما أظهرت ذلك الكاميرات التي وثقت الجريمة.

وباتت استباحة دم الفلسطيني بحجة محاولته تنفيذ عملية ضد قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، مسلسلاً ممنهجاً في الأراضي المحتلة، ورسالة مفادها بأن حياته متوقفة على مزاجية المحتل. وفي وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء، كان حاجز قلنديا العسكري الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية، مسرحًا لجريمة إعدام جديدة بحق فلسطينية.

الفلسطينية التي لم تُعرف هويتها على الفور، ادعى الجانب «الإسرائيلي»، أنها أشهرت سكيناً عند حاجز قلنديا. لكن سرعان ما ظهر فيديو يُدحض الرواية «الإسرائيلية» ويفضح عملية الإعدام الميداني بحق الفلسطينية التي لم تشكل أي خطر على الجنود. الفيديو الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر إطلاق النار من قبل جنود «إسرائيليين» على السيدة التي بدا عليها الخوف وهي تتراجع إلى الخلف بعد تصويب السلاح نحوها.

وقال شهود عيان، إن السيدة أصيبت بشكل مباشر، وتركتها قوات الاحتلال تنزف لوقت طويل دون إسعافها، قبل أن يتم اعتقالها والإعلان عن استشهادها.

وأشار شهود العيان إلى أنه تم إطلاق النار على الفلسطينية بعد أن أضلَت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز. وبعد إطلاق النار عليها، قامت شرطة الاحتلال بالاعتداء على المواطنين المتواجدين في المكان، ورشهم بغاز الفلفل، ومنع العمال من الدخول، وإغلاق الحاجز بالاتجاهين.

وهدمت قوات الاحتلال، منشأة و«بركسا» في منطقة عاطوف في الأغوار.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار: إن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية و«بركسا» تعود ملكيتها للمزارع رامي قلالوة في قرية عاطوف بالأغوار الشمالية.

وقطعت سلطات الاحتلال، أشجار زيتون في قرية بروقين غرب سلفيت. وذكر رئيس مجلس قروي بروقين مروان عبد الرحمن، أن سلطات الاحتلال قطعت ما يقارب ال 100 شجرة زيتون، في منطقة خربة قرقش شمال شرقي القرية.واقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال لأداء طقوس تلمودية.

(وكالات)