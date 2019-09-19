العلاج الطبيعي يعيد الأمل إلى أسرة الطفلة أماني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت وحدة العلاج الطبيعي في مركز المشرف التخصصي للأطفال، الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، نجاحاً باهراً في علاج طفلة مريضة تبلغ من العمر 16 عاماً، مصابة بمتلازمة داون واضطراب طيف التوحد.

وقالت أخصائية العلاج الطبيعي كيران مدثر: «كان لقاؤنا الأول مع أماني في عيادة العلاج الطبيعي منذ حوالي سنة ونصف، وكانت تعاني مشاكل صحية عدة في الجهاز العضلي الهيكلي منها خلع ثنائي الركبة، ضعف الاستقامة، الانحناء غير الطبيعي للعمود الفقري والحركات اللاإرادية لليدين.

وأكد الدكتو رة أمل الجابري، مديرة مركز المشرف التخصصي للأطفال، ضرورة الكشف المبكر عن المشاكل التي تستدعي تدخل أخصائي العلاج الطبيعي، وذلك لما له من دور مهم في الحد من معاناة المريض والتخفيف من الآلام.