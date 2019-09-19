هزاع المنصوري يزرع شجرة في ممر حديقة مركز بايكونور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

في إطار الترتيبات التي تسبق الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، يوم الأربعاء، 25 سبتمبر/أيلول الجاري، وضمن التقاليد المتبعة قبل انطلاق رواد الفضاء، على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز»، إلى محطة الفضاء الدولية، زرع رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، شجرة في ممر حديقة رواد الفضاء، بمركز بايكونور الفضائي.

ويأتي ذلك ضمن التقاليد المتبعة لرواد الفضاء الذين يغادرون إلى الفضاء للمرة الأولى، حيث يعود هذا التقليد إلى عام 1961، حين زرع يوري جاجارين، وهو أول إنسان ينطلق إلى الفضاء، شجرة قبيل الرحلة، ومنذ ذلك الحين قام رواد الفضاء بهذا التقليد قبل رحلاتهم الأولى. يشار إلى أن مهمة ذهاب أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية تندرج تحت برنامج «الإمارات لرواد الفضاء» الذي يشرف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء، ويعد أول برنامج متكامل في المنطقة العربية يعمل على إعداد كوادر وطنية تُشارك في رحلات الفضاء المأهولة للقيام بمهام علمية مختلفة، تصبح جزءاً من الأبحاث التي يقوم بها المجتمع العلمي الدولي من أجل ابتكار حلول للعديد من التحديات.

ونشر موقع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، صوراً لرائد الفضاء هزاع المنصوري والفريق الرئيسي، المغادر لمحطة الفضاء الدولية، وذكر الموقع أن الرواد سيغادرون الأرض الأسبوع المقبل في رحلة تستغرق 6 ساعات تقريباً.

كما يواصل هزاع المنصوري تدريباته المتعلقة بالتوازن الحركي على الكرسي الدوار، قبل الانطلاق ب6 أيام على مركبة «سويوز».

ونشر أمس مقطع فيديو على «ستوري» صفحته الشخصية بتطبيق «إنستجرام»، مدته 60 ثانية، وهو مغمض العينين خلال التمرين.

فيما نشر سلطان النيادي أربع صور على حسابه في «إنستجرام»، لحديقة الرواد في بايكونور، ظهر فيها مجسم لصاروخ الإطلاق، حيث كتب بالعربية والإنجليزية «على جنبات هذا الممشى المطل على صحراء بايكونور، زرع العشرات من رواد الفضاء أشجاراً تحمل أسماءهم بدءاً من يوري غاغارين».