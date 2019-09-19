مواطنون.. بين مطرقة البحث عن وظيفة عليا وسندان البطالة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لطالما أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن توفير الوظائف للمواطنين كان وسيبقى أولوية.

وفي رسالة الموسم الجديد، أكد سموّه كثرة الشكوى من ملف التوطين، وانخفاض نسبة رضا الناس عن تعامل المسؤولين مع هذه الظاهرة، قائلاً: «كثرت الشكوى من ملف التوطين، ونحن نسمعها، وانخفضت نسبة رضا الناس عن تعامل المسؤولين مع هذه الظاهرة، ونحن نرصدها. توفير الوظائف للمواطنين كان وسيبقى أولوية، حالنا حال جميع الدول في الشرق والغرب. ولنا وقفة جادة في هذا الموسم مع هذا الملف ومحاسبة ومتابعة، وقرارات جديدة بإذن الله».

”الخليج 365” تحاول في هذا الملف رصد العقبات التي تقف حائلاً دون توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

تحقيق:عبد الرحمن سعيد

لا تقتصر معوقات توطين العمال في القطاع الخاص على تحديات العمل فيه والمقارنة بين ميزاته وميزات القطاع الحكومي، فحسب، بل إن هناك عاملاً يتعلق بالباحثين عن عمل أنفسهم، وباستطلاع آراء وتجارب عدد من المواطنين، نخلص إلى أن البعض لا يقدّر الميزات المتوفرة من العمل في القطاع الخاص، حتى لو كان بميزات أقل من القطاع الحكومي.

فالمواطن الباحث عن عمل يتحمل بدوره جزءاً من المسؤولية، في حال رفضه المتاح من الوظائف في القطاع الخاص، والأصل أن يقبل بالوظيفة المتوفرة، واثبات نفسه من خلال بذل الجهد والتفاني في أداء الواجب الوظيفي، للتدرج في السلم الوظيفي والوصول إلى الهدف المنشود، هذا ما أجمع عليه المواطنون، الذين اكدوا أن العمل في القطاع الخاص للشباب حديثي التخرج أساس النجاح مستقبلاً، لكونه بيئة خصبة للتطور السريع، واكتساب المهارات، ونافذه لخبرات كبيرة تصقل الشخصية وتعزز الثقة بالنفس، بغض النظر عن الراتب القليل، والمميزات التي قد لا تتوافر مع الوظيفة المخصصة للعاملين الجدد.

وأشاروا إلى أن الخبرة المكتسبة من خلال الالتحاق بوظيفة متواضعه تتناسب مع التخصص، أفضل من البطالة والجلوس في المنزل، وأن التدرج في السلم الوظيفي يحتاج إلى صبر، كما أن الباحث عن عمل في بداية مشواره الوظيفي يجب ألا ينظر للوظيفة من الجانب المادي، والمنصب، وعليه القبول بالوظيفة المتاحة، ومن ثم يكافح ويجتهد ليظهر قدراته، ويتمكن من أدق الأمور المتعلقة بمجال عمله، ليصبح متميزاً قادراً على دخول سوق العمل بقوة، والانتقال إلى وظائف أعلى وأفضل.

فالفارق كبير بين الحلم والحقيقة، إلا أن تحويل الأحلام إلى واقع يتطلب المثابرة والاجتهاد والتمسك بالأمل، وأما الانطواء على الذات، وانتظار خاتم سليمان، فلن يسمن، ولن يغني من جوع.

بعض الخريجين بدد الواقع أحلامهم الوظيفية، بعد أن طرقوا أبواب العمل، متحصنين بشهادة علمية، ظنوا أنها ستمهد طريقهم نحو الوظائف العليا، فما كانت النتيجة إلا الجلوس في المنزل، وإرسال سيرهم الذاتية لمئات الشركات، والمراوحة مكانهم إلى حين تلقيهم الرد، فإما العمل كمدير، وإلا البطالة.



لا أحد يبدأ مديراً



«الأغلبية يريدون أن يصبح كل منهم مديراً في عمله، ولكن لا أحد يبدأ مديراً»... هكذا قال المواطن محمد البلوشي خريج جامعة زايد، شارحاً كيف بدأ حياته العملية مشرفاً في أكاديمية الموهوبين برأس الخيمة براتب 3 الآف درهم، واستمر في عمله بالأكاديمية لمدة 4 سنوات بالراتب نفسه، على الرغم من أنه طالب جامعي في ذلك الوقت. ومع الكفاح والمثابرة وبذل الجهد وإثبات الذات انتقل إلى منصب أعلى براتب أفضل، فأفضل، حتى وصل الآن إلى مرحلة جني ثمار الجهد الذي بذله.



بيئة خصبة



يوافقه الرأي المواطن عمار سيف الحريمل الذي شارك في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2018 على منصة التوطين، ويقول إن تأسيس المستقبل الوظيفي بالشكل الصحيح يبدأ من العمل في القطاع الخاص، حيث يعتبر القطاع الخاص بيئة خصبة للتطور السريع، لذا يجب على شباب دولة الإمارات إدراك أن مشاركتهم في القطاع الخاص ترفع كفاءة سوق العمل وتدعم الاقتصاد الوطني أولاً وأخيراً.

ويصف تطور عمله في القطاع الخاص: «مشواري المهني بدأ في القطاع الخاص في أحد البنوك المحلية، وتعلمت سريعاً وتعززت روح القيادة لدي، ما جعل مني اليوم شخصاً يشجع الخريجين الجدد والباحثين عن عمل للاستفادة من الفرص التي يقدمها القطاع الخاص، الذي يفتح للخريجين آفاقاً رحبة تمكنهم من الحصول على فرص للتعلم والنمو وتحقيق الطموح».

ويخلص إلى أنه «بغض النظر عن الأسباب التي دفعتني للعمل، توجد استراتيجيات يمكنها أن تُساعد أي شخص على بث روح جديدة في عمله، وضخ حياة أخرى في وظيفته، وأداء مهامه بحماسة أكثر، من بينها إيجاد تحديات جديدة للتحفيز على العمل، وعلى المواطن الباحث عن العمل القبول بالوظيفة المتاحة، ويبدأ منها، وينطلق».

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الجانب المادي

الأمر ذاته أكده المواطن علاء عوض الدويلة، وقال إن الباحث عن عمل في بداية مشواره الوظيفي يجب ألا ينظر للوظيفة من الجانب المادي، والمسمى الوظيفي أيضاً، بل عليه أن يقبل بالوظيفة المتاحة، ومن ثم يكافح ويجتهد ليثبت ذاته ويطلع على أدق الأمور المتعلقة بمجال عمله ليصبح متميزاً، ومن ثم الحصول على الوظيفة التي تتناسب مع شهادته العلمية والراتب الذي يريد، والخبرة المكتسبة من سوق العمل أفضل من الجلوس في المنزل، وتدرج السلم الوظيفي يحتاج إلى صبر.

إن التواجد في سوق العمل يساعد على بناء شبكة علاقات تُمكن الشخص من الانتقال إلى مرتبة ودرجة أخرى على السلم الوظيفي، كما يساعد في الحصول على موارد وأفكار ومعلومات مفيدة لتطوير العمل.



تضافر الجهود



وفي المقابل، فإن علي الهلالي الأخصائي في تنمية الموارد البشرية والتوظيف، يؤكد أن ملف التوطين يتطلب تضافر الجهود من الجميع، بما في ذلك الباحثون عن عمل، وبالتالي ينصح الخريجين الجدد بأن يبدأوا صعود السلم من الدرجة الأولى، وألا يشترطوا البدء بوظائف عليا، أو درجات كبيرة، صحيح أن الطموح جميل، ولكنه يجب أن يكرس من خلال المسار الوظيفي للموظف والاجتهاد والعمل الدؤوب للوصول إلى الوظائف الأفضل.

والمستقبل الوظيفي متوفر أمام الباحثين عن عمل، لذا يجب عليهم السعي إلى تطوير كفاءاتهم الشخصية والفنية والاستمرار في تعلم واكتساب مهارات جديدة.



القبول بالوظيفة



ووافقه الرأي المواطن عبد الله عقيل طاهر قائلاً: «أنا لا أؤيد الباحث عن عمل الذي يشترط راتباً معيناً بمنصب معين، بل يترتب على حديثي التخرج، أو أي باحث عن عمل القبول بالوظيفة المتاحة، وإثبات الذات بصعود السلم الوظيفي تدريجياً، ويفضل أن يكون التخصص الوظيفي في مجالات العمل، أو الدراسة، للاستفادة من المعرفة العلمية ودعمها بالخبرة العملية التي تعد شرطاً للتدرج في السلم الوظيفي بأن يشغل درجة وظيفية تقل عن الدرجة الفعلية للمؤهل العلمي، ويتم تقييم مستوى الأداء خلال سنتين من تاريخ التعيين، ومن ثم يتم رفعه للدرجة المستحقة حسب النظام المتبع في أغلب الشركات، أو المؤسسات».



طمع وظيفي



ياسر محمد أحمد يرى أن ظاهرة الشباب الذين يشترطون وظائف معينة براتب معين منحصرة في فئة قليلة من الشباب، وإن كانت هذه الظاهرة موجودة، حيث أصبح الشباب يقبلون بأية وظيفة معروضة أمامهم، سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص.

ويقول: «نحن مدعوون لتنظيم حلقات توعوية تتضمن نصائح وإرشادات للشباب الذين يريدون أن يبدأوا سلمهم الوظيفي بمنصب وظيفي معين، مثل مدير، لتوعيتهم أن هذا الطلب لا يصب في مصلحتهم الشخصية، بل يحتاجون إلى سنتي تدريب بعد التخرج ليأتي المنصب الذي يطمحون إليه».

يوافقه الرأي عبد الله محمد فلامرزي مهندس شبكات، ويتابع: يجب على المتقدم على وظيفة ألا يرفض الفرصة المتاحة أمامه، بل يتمسك بها، ويتعلم كيف يصبح محترفاً في مجال عمله ملماً بكل الثغرات التي تتعلق بها، من ثم تأتي الترقية والانتقال إلى مؤسسة، أو شركة أفضل براتب أفضل.