شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تُدين الهجومين الإرهابيين في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت الإمارات العربية المتحدة بشدة، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في أفغانستان وأسفرا عن مقتل وجرح العديد من الأبرياء. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إدانتها المطلقة للهجمات التي تبنّتها حركة طالبان، والتي استهدفت تجمعاً انتخابياً للرئيس أشرف غني في مقاطعة باروان، وقاعدة للجيش في كابول. وتؤكد دولة الإمارات دعمها لحكومة أفغانستان، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة العنف والتطرف. كما قدمت الوزارة تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. (وام)

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