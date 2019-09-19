اليمين «الإسرائيلي» يتكاتف لإنقاذ نتنياهو من السقوط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر فرز 93% من عدد الأصوات، أمس الأربعاء، التوزيع الأولي لمقاعد «الكنيست الإسرائيلي»، حيث حصل «أزرق أبيض» على 32 مقعداً، مقابل 31 مقعداً لحزب «الليكود» فيما حصلت القائمة المشتركة على 13 مقعداً، مقابل 9 مقاعد لكل من «شاس» و«إسرائيل بيتنا»، بينما حصل «يهدوت هتوراه» على 8 مقاعد، و«إلى اليمين» 7 مقاعد، و«العمل - غيشر» 6 مقاعد، و«المعسكر الديمقراطي» 5 مقاعد. وبالنتيجة يحصل معسكر اليمين على 56 مقعداً، مقابل 42 مقعداً لمعسكر بيني جانتس (ما يطلق عليه «الوسط - اليسار»).

وبذلك فإنه إذا ما تمكن رئيس حكومة الاحتلال وزعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو من إقناع أفيجدور ليبرمان زعيم «إسرائيل بيتنا» بالانضمام إلى ائتلاف يميني فإنه سيكون بإمكانه إنقاذه وتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي حال تمكن زعيم أزرق أبيض من إقناع القائمة العربية المشتركة و«إسرائيل بيتنا» بالانضمام إلى ائتلاف وسطي، فإنه سيكون بإمكانه تشكيل الحكومة وإسقاط حكومة اليمين. ولكن الأحزاب العربية أعلنت أنها لن تنضم إلى حكومة «إسرائيلية» لا تقبل بإنهاء الاحتلال. وسيبدأ الرئيس «الإسرائيلي» رؤوبين ريفلين في اليومين المقبلين التشاور مع قادة الأحزاب «الإسرائيلية» لتحديد عضو «الكنيست»، الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

واجتمع قادة كتل اليمين «الإسرائيلي»، مساء أمس، في مكتب نتنياهو، والتزموا بالحفاظ على كتلة واحدة بقيادة نتنياهو، تعمل سوية لتشكيل الحكومة القادمة. ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة، في ظل تصريح رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيجدور ليبرمان، بأنه يصر على حكومة وحدة تجمع حزبه مع «الليكود» و«أزرق أبيض»، رافضاً أي سيناريو آخر لتشكيل الحكومة. وبالنتيجة، ونظرا لتعهدات «أزرق أبيض» بعدم المشاركة في حكومة بقيادة نتنياهو، فإن ذلك من شأنه أن يجعل مسألة تشكيل الحكومة أمراً بالغ الصعوبة، ويفتح الباب على مصراعيه أمام انتخابات جديدة ثالثة.

وتقرر في الجلسة اليمينية، تشكيل طاقم مفاوضات مشترك لكافة كتل اليمين. ومن الواضح أن تشكيل مثل هذه الكتلة سيمنع أي حزب مشارك فيها من إجراء مفاوضات مع جانتس زعيم «أزرق أبيض»، لتبقى سوية ولا تشارك في حكومة أخرى لا تشارك فيها باقي أحزاب الكتلة. وفي المقابل التزم نتنياهو أمامهم بإدخالهم سوية إلى الحكومة.

ونقل عن مصادر في اليمين قولها: إن نتنياهو يدرك أن كتلة اليمين بقيادته، التي حصلت على 55 مقعدا بحسب النتائج غير النهائية، لا تستطيع تجاوز 61 مقعدا، وإنما بهدف منع جانتس من تشكيل حكومة. وقال مسؤولون في «الليكود» إن نتنياهو يسعى لوضع يكلف فيه جانتس بتشكيل الحكومة بداية، ثم يفشل، وعندها يمكن ممارسة الضغوط عليه. وقال مسؤولون «إسرائيليون» إن إعلان نتنياهو عن هذه الخطوة، قبل أن يصل إلى الرئيس «الإسرائيلي»، ريفلين، بمثابة إعلان نوايا، والقول إنه ضد فكرة حكومة وحدة بين «الليكود» و«أزرق أبيض» و«إسرائيل بيتنا».

إلى ذلك، ألغى نتنياهو خطابه المقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الشهر الجاري، وبالتالي فإن إلغاء الخطاب يعني إلغاء اللقاء المرتقب له مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأكد رئيس «إسرائيل بيتنا»، أفيجدور ليبرمان، أن حزبه لن يدخل إلا في حكومة وحدة تجمعه مع «الليكود» و«أزرق أبيض»، رافضا أي إمكانيات أخرى لتشكيل حكومة. وأضاف أن حزبه قال طوال الحملة الانتخابية إنه لن يكون إلا في حكومة قومية ليبرالية واسعة، تتألف من ثلاثة أحزاب هي: «إسرائيل بيتنا والليكود وأزرق أبيض». وبحسبه، فإنه في حال لم يعلن بنيامين نتنياهو وبيني جانتس نيتهما الدخول في حكومة وحدة فلا داعي للاتصال به أبدا لأنه لا توجد أية إمكانية أخرى بالنسبة له. وفي محاولته لتبديد أحد السيناريوهات التي يعرضها «بناة الائتلافات» قال ليبرمان إنه «لن يجلس في أية حكومة تتحالف مع القائمة المشتركة أو أي حزب من الأحزاب العربية، سواء في هذا الكون أو في أي كون آخر مواز»، على حد تعبيره.

وقال مسؤولون كبار في حزب «أزرق أبيض»، إنهم يستعدون لإجراء اتصالات مع الأحزاب التي يطلق عليها «الوسط - اليسار»، وكذلك إجراء محادثات غير رسمية مع رئيس «إسرائيل بيتنا»، ومع كبار المسؤولين في «الليكود»، في محاولة للدفع بإمكانية تشكيل حكومة وحدة برئاسة بيني جانتس. ونقل عن مسؤولين في الحزب قولهم إن الهدف تشكيل «جبهة مضادة» لتلك التي يعمل نتنياهو على تشكيلها مع الأحزاب اليمينية. وأقر المسؤولون بأن إمكانية قدرة الحزب على تشكيل الحكومة القادمة هي «مركبة وصعبة»، وأضافوا أن «الوضع معقد للطرفين».

إلى ذلك، أكدت السلطة الفلسطينية أنها تبحث عن شريك حقيقي للسلام، في أول تعليق لها حول النتائج الأولية للانتخابات «الإسرائيلية». وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ: «بعد النتائج الأولية للانتخابات «الإسرائيلية» نؤكد موقفنا الثابت بأنها شأن داخلي إسرائيلي». قبل أن يستدرك في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «لكننا نبحث عن شريك حقيقي للسلام ينهي الاحتلال ويؤمن بحل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة».