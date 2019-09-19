- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا سهلا على نظيره ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وسجل الأرجنتيني أنجيل دي ماريا الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 14، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 33.
واختتم اللاعب توماس مونيير أهداف فريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 90.
وبتلك النتيجة حصد باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط في دور المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الأولى وخلفه كل من جالطة سراي وكلوب بروج ولكل منهما نقطة، بينما احتل ريال مدريد المركز الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يقسو على ريال مدريد بثلاثية في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.