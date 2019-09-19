اخبار الخليج

باريس سان جيرمان يقسو على ريال مدريد بثلاثية في دوري الأبطال

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا سهلا على نظيره الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل الأرجنتيني أنجيل دي ماريا الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 14، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 33.

واختتم اللاعب توماس مونيير أهداف فريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة حصد باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط في دور المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الأولى وخلفه كل من جالطة سراي وكلوب بروج ولكل منهما نقطة، بينما احتل ريال مدريد المركز الأخير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يقسو على ريال مدريد بثلاثية في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا