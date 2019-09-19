بايرن ميونخ يتصدر مجموعته بثلاثية في مرمى النجم الأحمر

صحيفة الخليج الالكترونية

نجح بايرن ميونخ في تجاوز عقبة النجم الأحمر الصربي ليحقق أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات هذا الموسم، ويتصدر المجموعة مؤقتاً بعد تعادل توتنهام وأولمبياكوس.

تمكن العملاق البافاري من تسجيل الهدف الأول في المباراة عن طريق الفرنسي كومان من صناعة الوافد الجديد بيريسيتش في الدقيقة 34 من عمر المباراة من عرضية رائعة.

استمرت المباراة على كفت عفريت حتى الدقائق الأخيرة، عندما تمكن ليفاندوفيسكي من مضاعفة النتيجة أخيراً في الدقيقة 80 بعد أن استغل فشل دفاع المنافس في تشتيت الكرة بشكل صحيح.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن البديل توماس مولر من تسجيل الهدف الثالث بعد أن لعب بايرن ميونخ ضربة حرة غير مباشرة بشكل ذكي، بتمريرة ساقطة من ألكانتارا فوق الحائط.