شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تداعيات هجوم أرامكو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبحدث تداعيات الاعتداء على منشأتي بقيق وخريض التابعتين لشركة أرامكو السعودية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى جدة في وقت سابق الأربعاء لبحث الرد على هجوم أرامكو السبت الماضي.

يذكر أن وزارة الدفاع، أعلنت اليوم الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

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