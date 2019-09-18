المالكي: مستعدون للتفاوض مع أي رئيس وزراء إسرائيلي جديد

وأكد المالكي، في أوسلو اليوم الأربعاء، "بادئ ذي بدء، نحن نحترم النتيجة الديمقراطية للانتخابات في إسرائيل. من سيتمكن من تشكيل حكومة، نحن مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات"، بحسب موقع "القدس" الإخباري.

وأضاف "بما أننا لم نتدخل في الحملة الانتخابية ولا في نتيجة الانتخابات، فنحن لن نتدخل في تشكيل حكومة محتملة في إسرائيل".

وكانت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية كشفت، اليوم الأربعاء، عن تقدم حزب "كاحول لافان" (أزرق أبيض) على حزب "الليكود" بمقعد واحد، بعد فرز 93 % من الأصوات، في حين حصلت القائمة المشتركة الممثلة للوسط العربي على 13 مقعدا.