الإمارات تشيد بشركة أرامكو

اسماء السيد - أبوظبي: أشادت الإمارات الأربعاء بالإجراءات التي اتخذتها شركة ارامكو السعودية بعد الهجوم الذي تعرضت له السبت وأسفر عن توقف انتاج النفط في بعض محطاتها.
وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش في تويتر "ارامكو تستحق شهادة امتياز على المستوى المهني وأخرى على المستوى السياسي".
وأضاف "الإقتصاد العالمي يدين لأرامكو بالشكر ورسائل الخير والإيجابية مصدرها السعودية".
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