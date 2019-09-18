دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Mi 9 Pro 5G من شاومي يظهر لأول مرة في ملصق دعائي ظهر على التقنية بلا حدود.

لقد سبق وأكدت لنا شركة شاومي أنها ستقوم بالإعلان عن أثنين من هواتفها الرائدة من مجموعة Mi 9 وMi Mix في حدث في 24 سبتمبر. والآن، قام Cici Wei، مدير العلامة التجارية Xiaomi CC، بنشر أول ملصق دعائي لهاتف Mi 9 Pro 5G والذي يوضح أن الجهاز سوف يحتوي على شاشة منحنية.

وعلى الرغم من أن الملصق لا يكشف عن أي تفاصيل أخري، إلا انه من المتوقع أن يأتي الهاتف الذكي بمعالج Snapdragon 855+ مع مودم X50 5G من كوالكوم بالإضافة إلى بطارية بسعة 4000 مللي أمبير والتي ستدعم تقنية Mi Charge Turbo للشحن اللاسلكي من شاومي، وعلاوةً على ذلك، سيضم الهاتف إعداد كاميرا ثلاثي متطور.

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من المقرر أن نري المزيد من التفاصيل المتعلقة بالهاتف خلال الأسبوع المقبل في المؤتمر.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Mi 9 Pro 5G من شاومي يظهر لأول مرة في ملصق دعائي ظهر على التقنية بلا حدود.