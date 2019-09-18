القضاء التونسى يرفض طلب إخلاء سبيل المرشح الرئاسى نبيل القروى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض القضاء التونسي طلب إخلاء سبيل المرشح الرئاسي نبيل القروى، بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك للانباء . وبحسب قناة "نسمة" قدم فريق الدفاع عن القروي بطلب قضائي للإفراج عن المترشح الذي نجح في الحصول على أصوات مكنته من خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية 2019، أمام المترشح قيس سعيد. Advertisements وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس نبيل بفون أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي بقر المؤتمرات بالعاصمة عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة. وأظهرت النتائج تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيد بـ 18.4 % والمرشح نبيل القروي بـ 15.58 بالمائة من الأصوات وبالتالي مرورهما إلى الدور الثاني من الانتخابات.

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