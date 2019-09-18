واشنطن ولندن تدعوان لـ "رد دبلوماسي" على هجمات أرامكو

مصطفى كامل/الخليج 365

اتفق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، على ضرورة أن يكون هناك "رد دبلوماسي" على الهجوم الذي استهدفت منشأتين لشركة أرامكو السعودية مطلع الأسبوع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ترامب وجونسون، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني دون الكشف عمن أجرى الاتصال.

وأوضح المكتب أنه جرى الاتفاق خلال الاتصال على "ضرورة أن يكون هناك رد دبلوماسي موحد من جانب الشركاء الدوليين"، دون الكشف عن طبيعة ذلك الرد، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وكانت بريطانيا قد انضمت إلى الولايات المتحدة في إدانة ذلك الهجوم.

وأعلنت السعودية، الأربعاء، أن لديها أدلة على تورط إيران في الهجوم، كما اتهمت الولايات المتحدة طهران بالوقوف وراءها.

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وتنفي إيران تلك الاتهامات.

والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.

ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

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