واشنطن: ندعم التقارب والحوار بين حكومتي بغداد وأربيل

أربيل (العراق) / علي محمد / الخليج 365

أبدت الولايات المتحدة، الأربعاء، دعمها للتقارب والحوار بين الحكومة الاتحادية ببغداد، وحكومة إقليم كردستان في شمال العراق.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، في أربيل.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن تولر قوله: "الولايات المتحدة تدعم التقارب والحوار بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

وأضاف البيان "نشعر بأن هناك تقدما في عملية المفاوضات".

من جانبه، أوضح بارزاني أن "المفاوضات مستمرة، وعلى مستويات مختلفة"، مؤكدا "تقديم خيارات عديدة من حل الخلافات، على أن يكون الدستور هو الفيصل فيها".

Advertisements

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، وبارزاني، في ختام اجتماع لهما بأربيل، وجود فرصة مواتية تمهد لحل جذري للخلافات بين بغداد وأربيل.

كما أصدر بارزاني، قرارا بتكليف وزير الإقليم خالد شواني، بإدارة ملف الحوار بين حكومتي الجانبين.

واتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم، خلال الفترة الماضية، على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة، عبر تشكيل لجان فنية من الوزارات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة.

وتعتبر ملفات المناطق المتنازع عليها، والقضايا المالية والموازنة، والنفط والغاز، من أبرز المسائل العالقة بين الجانبين.

وفي يوليو/ تموز الماضي، زار بارزاني، بغداد، على رأس وفد حكومي رفيع، والتقى الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، واصفا الزيارة بأنها "إيجابية".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.