نتنياهو: حكومة برئاستي أو أخرى تعتمد على الأحزاب العربية

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن "هناك خيارين فقط، حكومة برئاستي، أو حكومة خطيرة تعتمد على الأحزاب العربية".

تعقيب نتنياهو، جاء تعليقًا على نتائج العينات التلفزيونية للانتخابات الإسرائيلية التي جرت أمس الثلاثاء.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع لحزب "الليكود" الذي يترأسه، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"،: "بعد أن أنشأنا الكتلة اليمينية، هناك خياران فقط، إما حكومة برئاستي أو حكومة خطيرة تعتمد على الأحزاب العربية".

وأضاف: "في هذا الوقت، وأكثر من أي وقت مضى، وخاصة في خضم مواجهة التحديات الأمنية والسياسية الهائلة القائمة، لا يجب إنشاء حكومة تعتمد على الأحزاب المعادية للصهيونية".

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وتقدم حزب "أزرق أبيض" الوسطي، برئاسة بيني غانتس، على حزب "الليكود" اليميني برئاسة نتنياهو، بحسب نتائج عينات انتخابية لقناتين تلفزيونيتين إسرائيليتين، وتعادلا بحسب عينة قناة ثالثة.

ولكن، بحسب العينات، لن تستطع كتلتا اليمين أو الوسط، الحصول على 61 مقعدا (من أصل 120) المطلوبة لتشكيل الحكومة، لذا فإنهما بحاجة للتحالف مع أحزاب أخرى.

ورغم انتماء حزب أفيغدور ليبرمان، لكتلة اليمين، لكنه يرفض الانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو، إلا بعد تلبية شروطه الخاصة بتجنيد طلاب المدارس الدينية، وهو ما ترفضه بعض الأحزاب اليمينية.

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