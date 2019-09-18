ترامب: أمرت «الخزانة» بتكثيف شديد للعقوبات على إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أمر وزير الخزانة ستيفن منوتشين «بتكثيف شديد للعقوبات» المفروضة على إيران في ظل تصاعد للتوتر بين البلدين.

ولم يقدم ترامب تفاصيل أخرى عن الخطوة التي جاءت بعد الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين مطلع الأسبوع يلقي المسؤولون الأمريكيون باللائمة فيه على إيران.

واتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصعيد الضغط الاقتصادي على المواطنين الإيرانيين بعدما أمر بتكثيف شديد للعقوبات على طهران.

وكتب ظريف «تصعيد الحرب الاقتصادية الأمريكية على الإيرانيين.. ترامب أمر وزير الخزانة بتكثيف العقوبات على دولة إيران! هذا اعتراف بأن الولايات المتحدة تستهدف المواطنين العاديين عمدا: إرهاب اقتصادي، غير قانوني وغير إنساني. أوقفوا الحرب والإرهاب. الأمن للجميع».