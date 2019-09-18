وزير المالية السعودي: الرياض تجري محادثات مع لبنان بشأن دعم مالي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير المالية السعودي محمد الجدعان

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأربعاء إن المملكة تجري مباحثات مع حكومة لبنان بشأن تقديم دعم مالي

وقال الجدعان في مقابلة مع رويترز ”سنواصل دعم لبنان، ونعمل مع حكومته“.

وذكر مصدر رسمي لبناني أن رئيس الوزراء سعد الحريري ”يجري محادثات رفيعة المستوى مع المملكة العربية السعودية بشأن الدعم“، وسيتوقف في الرياض وهو في طريقه إلى فرنسا حيث من المنتظر أن يلتقي مع الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الجمعة.

وأضاف المصدر الرسمي اللبناني أن العمل جار لعقد اجتماع في أكتوبر تشرين الأول لمجلس وزاري لبناني سعودي رفيع المستوى سيشهد توقيع اتفاقيات بين البلدين بما في ذلك استثمارات في لبنان.

ومن المقرر أن يرأس الاجتماع، الذي يُعقد في السعودية، رئيس الوزراء اللبناني ومسؤول سعودي كبير.

وارتفعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار عقب تصريحات وزير المالية السعودي. وصعد الإصدار المستحق في 2029 بمقدار 3.8 سنت مسجلا أكبر زيادة يومية على الإطلاق ليصل إلى 66 سنتا للدولار. وارتفعت السندات المستحقة في 2037 بواقع 3.6 سنت في أكبر زيادة يومية لها أيضا لتصل إلى 66.6 سنت للدولار، بحسب بيانات تريدويب.

يهدف لبنان، المثقل بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، إلى تطبيق إصلاحات طالما تم تأجيلها لوضع المالية العامة على مسار مستدام.

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وزاد الحافز لتطبيق الإصلاحات بسبب ركود الاقتصاد وتباطؤ في تدفق العملة الصعبة من اللبنانيين في الخارج، وهي مصدر رئيسي منذ أمد طويل لتمويل عجز الميزانية وعجز ميزان المعاملات الجارية.

وقال تيم آش الخبير الاستراتيجي المعني بالأسواق الناشئة لدى بلوباي لإدارة الأصول ”لا يستطيع لبنان الصمود بمفرده لأن معدلاته المالية لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي... مروعة للغاية، ومن ثم يحتاج إلى دعم خارجي“.

وأضاف قائلا ”أنا متشكك، لأنه سبق وأن كان هناك حديث عن دعم من السعودية وقطر من قبل ولم يتحقق. لبنان لم يعد كما كان وأي دعم من السعودية سيكون مرتبطا بشروط: كبح نفوذ حزب الله“.

والسعودية داعم تاريخي للدولة اللبنانية، وبالأساس الحلفاء السنة في بيروت. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا في الآونة الأخيرة، إذ رفعت السعودية هذا ا لعام تحذيرا لرعاياها من السفر إلى لبنان.

جاء ذلك عقب توتر في العلاقات في السنوات القليلة الماضية مع تنامي نفوذ جماعة حزب الله الشيعية المسلحة المدعومة من طهران عدو الرياض في المنطقة. وحزب الله جزء من الحكومة الائتلافية الحالية في لبنان.