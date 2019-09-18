شاهد.. صورة غريبة في صنعاء تثير الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

رجال المرور

كتب الخليج 365-صنعاء

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر اربعة من رجال المرور على متن دراجة نارية في حادثة غريبة.



واعتبر الناشطون ان هذا السلوك يهين صورة رجل المرور لدى المواطنين ومخالف للقانون بنفس الوقت.

كما عبر الناشطون عن استائهم من الاوضاع المزرية والاضرار التى الحقتها مليشيات الحوثيين بأجهزة الدولة وبالاخص الجهات الامنية التي اخرجتها من نظامها القانوني الى عمل مليشياوي افقد الدولة هيبتها ونظامها القانوني في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

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وتسأل الناشطون عن مدا التزام رجال المرور بالقانون الذي يحظر مثل هذه المظاهر المخالفةللقانون التي تعتبر تهديدا مباشرا لحياة المواطنين وسلامتهم.. ام اصبحت القوانين خارج نطاق العمل بها في زمن حكم الحوثيين.

ايرادات المرور:

وفي ذات السياق قالت مصادر ان ايرادات المالية لادارة المرور في العاصمة صنعاء بلغت عام 2018 اكثر من نصف مليار ريال وتذهب كل هذه الاموال الى جيوب المتنفذين من مليشيات الحوثيين.

بالإضافة بأن الأجهزة الامنية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين اصبحت محصورة على اتباع المليشيات وهي المتحكمة بالموارد المالية لمختلف القطاعات وتمنح أنصارها الرتب والسيارات الخاصة بالدولة بالاضافة الى الامتيازات المالية والعملية التي يتمتعون بها.

بينما من تبقى من اجهزة الدولة السابقين واجبرتهم الظروف للاستمرار في عملهم بدون رواتب لا تعطيهم مليشيا الحوثي ادنى اهتمام ولا يهمها امرهم في بقائهم او انقطاعهم عن العمل او مخالفتهم القانونيين .