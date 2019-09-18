محمد بن سلمان يستقبل بومبيو لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي "أرامكو"

​ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى جدة اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية ومندوب عن المراسم الملكية. يتبع...

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