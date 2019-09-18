الجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد والتأهب الاحترازي









اسماء السيد - الكويت: أفاد بيان رسمي للجيش الكويتي اليوم الأربعاء، أنه تم رفع حالة الاستعداد والتأهب الاحترازي لما تمر به المنطقة من تصعيد.

وجاء في البيان أنه "نظراً لما تمر به البلاد من أوضاع متصاعدة، تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش عن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها وهي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة".

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وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة ووزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، دعا الثلاثاء، الجيش إلى "ممارسة أقصى درجات الیقظة لمواجهة أي مخاطر محتملة تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الكويتية، أكد وزير الدفاع على "ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر والیقظة والاستعداد لمواجھة أیة أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة".

وطالب قادة ورجال القوات المسلحة الكویتیة "مضاعفة الجھد والسھر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة، لحفظ أمن البلاد وكل المنشآت الحیویة من أي اعتداءات".