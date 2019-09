دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آلة Vertuo لتحضير القهوة

© alqiyady آلة Vertuo لتحضير القهوة

© alqiyady آلة Vertuo لتحضير القهوة

– طرحت نسبريسو، الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج القهوة المعبأة، نظام Vertuo الثوري لتحضير القهوة في الشرق الأوسط. بلمسة زرّ، تُقدّم تقنية Vertuo أجود أنواع القهوة بأحجام مختلفة. بات بإمكان عشّاق القهوة التلذّذ باحتساء مشروبهم المفضّل، على طريقتهم الخاصة. في ظلّ النجاح الذي حقّقته آلة Vertuo لتحضير القهوة في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، ها هي اليوم تحطّ رحالها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، حيث يُفضّل أكثر من 70% من المستهلكين كوباً كبيراً من القهوة، وغالباً ما يستهلّون نهارهم مع كوب تفوق سعته 200 مل. بفضل آلة Vertuo، سيتسنّى لمحبّي القهوة في الشرق الأوسط التنعّم بأكواب كبيرة من القهوة السوداء أو القهوة بالحليب المحضّرة في راحة منزلهم، بالجودة ذاتها التي عوّدتنا عليها نسبريسو.بهذه المناسبة، قال سيرجي ماكارين، المدير التنفيذي لقطاع الأعمال لدى شركة نسبريسو الشرق الأوسط: "من خلال طرح آلة Vertuo في الشرق الأوسط، نُتيح أمام عشّاق القهوة خيارات أكثر لتحضير القهوة بأحجام كبيرة في منزلهم، من دون المساومة على النكهة أو الجودة الاستثنائية اللتين تشتهر بهما نسبريسو. لا شكّ لدينا في أنّ نظامسوف يُلبّي احتياجات المستهلكين لآلات مُريحة وسهلة الاستخدام لتحضير القهوة بأحجام مختلفة". أحدث نظام Vertuo تغييراً ثورياً في طريقة تحضير القهوة بفضل طرح تقنيةالدورانية لاستخراج القهوة، إلى جانب تشكيلة جديدة من أحجام الكبسولات لتحضير أنواع مختلفة من القهوة، من فنجان الإسبريسو إلى الأكواب الكبيرة.بلمسة زرّ، يتعرّف النظام الذكي تلقائياً إلى كبسولة القهوة من خلال قراءة الرمز الشريطي ويضبط إعدادات استخراج القهوة لتحضير أشهى خلطة مع كريمة ناعمة وسخية. تستوعب آلة Vertuo أيضاً ثلاثة أحجام مختلفة من الكبسولات، لتحضير خمسة أحجام من أكواب القهوة. كل خلطة من خلطات Vertuo الـ28 محضّرة بعناية ومحمّصة لتقديم أجود أنواع القهوة، مهما كانت المناسبة. يُقدّم حجم الكوب "Mug" (230 مل) توليفة متوازنة، فيما حجم The Gran Lungo (150 مل) يُتيح طعم الإسبريسو بسعة أكبر. أما الحجم الأكبر، فهو Alto (414 مل) الذي يُقدّم القهوة الشهية والناعمة بحجم أكبر. وأخيراً، بإمكان عشّاق القهوة التنعّم بمذاق القهوة القوية مع حجم الدوبل إسبريسو Double Espresso (80 مل) والإسبريسو (40 مل). 28 توليفة لذيذة من القهوة توليفتان بحجم Alto 15 توليفة بحجم Mug 4 توليفات بحجم Gran Lungo 3 توليفات بحجم Double Espresso 4 توليفات بحجم إسبريسو تتغنّى آلاتالجديدة والمبتكرة بباقة من المزايا المصمّمة لتقديم تجربة أغنى: نظام Centrifusion™ الجديد لاستخراج القهوة (نظام دوراني) يُحضّر القهوة بلطف ودقّة. يصل الدوران إلى 7 آلاف دورة في الدقيق لاستخراج القهوة بالكامل. تقنية قراءة الرمز الشريطي التي تضبط إعدادات تحضير القهوة مثل حجم الكوب والحرارة وسرعة الدوران ونسبة التدفق ومدة ملامسة الماء للقهوة لضمان عملية استخراج دقيقة. تشغيل سهل وبسيط بلمسة زرّ تتوفّر الآلة بحجمَين هما، وتشمل خزّاناً متحركاً للماء بسعة 1’1 ليتر و1,7 ليتر تباعاً وميزة فتخ وإغلاق رأس الآلة تلقائياً. تسخين الماء خلال 20 ثانية، واستخراج القهوة لحجم الكوب (230 مل) بأقل من 70 ثانية. قاعدة أكواب قابلة للتعديل لوضع فناجين الإسبريسو والدوبل إسبريسو والأكواب الكبيرة وأكواب القياس، فضلاً عن الكوب الحافظ للحرارة. ميزة إطفاء الآلة تلقائياً بعد مرور 9 دقائق على عدم استخدامها. 28 توليفة قهوة تُلبّي جميع الأذواق، وتشمل القهوة الحادة والخفيفة والمنكّهة والخالية من الكافيين. 5 أحجام من القهوة – (414 مل)Alto، و(230 مل) Mug، و(150 مل) Gran Lungo، و Double Espresso(80 مل)، و Espresso (40 مل تتوفّر آلة Vertuo Plus بلون واحد فيما تتوفّر آلة Vertuo Plus deluxe باللونين الأسود والفضي. يمكن شراء الآلات وكبسولات القهوة اعتباراً من 17 سبتمبر 2019 من بوتيكات نسبريسو وعلى موقع buynespresso.com. الأسعار تبدأ من 1299 درهماً إماراتياً. الرجاء الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للاطلاع على الأسعار في المملكة العربية السعودية والكويت.فيونا ويشهارت [email protected] محمد زهيد [email protected]

نبذة عن نستله نسبريسو إس إيهتعتبر نستله نسبريسو إس إيه الشركة الرائدة والعلامة المرجعية في مجال القهوة المعبّأة العالية الجودة. وتعمل الشركة مع أكثر من 100 ألف مزارع في 13 بلداً من خلال برنامج AAA للجودة المستدامة™ بهدف دمج ممارسات الاستدامة في المزارع والمناطق المحيطة بها. يساعد البرنامج، الذي أطلق في عام 2003 بالتعاون مع تحالف الغابات المطيرة، على تحسين كمية وجودة المحاصيل، وضمان توفير إمدادات مستدامة من القهوة العالية الجودة، وتحسين سبل عيش المزارعين ومجتمعاتهم المحلية. تتمتع الشركة، ومقرها مدينة لوزان السويسرية، بتواجد في 80 بلداً، ويعمل لديها أكثر من 13600 موظف. قامت نسبريسو عام 2018 بتشغيل شبكة عالمية ضمّت أكثر من 800 محلاّ تجارياً حصرياً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع شركة نستله نسبريسو على الإنترنت: www.nestle-nespresso.com

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي