شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يعين مستشارًا و11 مكلفًا بمهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، مرسومًا رئاسيًا بتعيين السفير الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود، مستشارًا مكلفًا بالشؤون الدبلوماسية برئاسة الجمهورية.

ذكرت الإذاعة الموريتانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الموريتانى، عين 11 شخصية مكلفين بمهام ومن أبرزهم السفير الموريتانى فى الرباط محمد الأمين ولد آبى ولد الشيخ الحضرمى ونائب رئيس حزب المعارضة السابق محمد محمود ولد امات والقيادى الناصرى سيدى ولد دومان والوزير السابق حبيب ولد همت والصحفى صالح ولد دهماش.