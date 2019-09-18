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طهران - سبوتنيك. وتساءل آشنا، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عن "سبب غياب معلومات رئيسية عمن يقف وراء الهجوم (على منشآت أرامكو النفطية) وإعلان نتائج تحقيقات المملكة خلال المؤتمر الصحفي".
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
وفي وقت سابق من اليوم، اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن على شركة "أرامكو" في السعودية.
وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي، إن الهجوم على "أرامكو" جاء من الشمال وليس من اليمن، مجددا اتهامه لإيران بالوقوف وراء الهجوم.
وعرض المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية خلال المؤتمر الصحفي صورا وفيديو لأسلحة إيرانية استخدمت في الهجوم على "أرامكو".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار روحاني: مؤتمر وزارة الدفاع السعودية فاجعة إعلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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