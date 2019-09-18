محمد بن سلمان: نرغب في تحقيق بمشاركة دولية بهجوم أرامكو









اسماء السيد - الرياض: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رغبة بلاده في إجراء تحقيق بمشاركة دولية، بشأن الهجمات على منشآت نفطية تابعة لأرامكو في السعودية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعبر بوتين خلال الاتصال عن "إدانته الشديدة" للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية، خصوصا أنها تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية.

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كما أعلن الرئيس الروسي استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

وجرى أيضا خلال الاتصال، بحث السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة، بما يدعم الاقتصاد العالمي.

إلى ذلك، بحث دونالد ترمب وبوريس جونسون الاربعاء ضرورة توصل المجتمع الدولي الى "رد دبلوماسي موحد"، اثر الهجمات على منشآت نفطية في السعودية، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني.

وخلال اتصال هاتفي، ندد الرئيس الاميركي ورئيس الوزراء البريطاني بهذه الهجمات التي نسبتها واشنطن الى ايران، وتطرقا الى الملف الايراني وتوافقا "على وجوب عدم تمكين (طهران) من حيازة السلاح النووي"، وفق البيان.