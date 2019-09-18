دبي - بواسطة محمد فارس 5 تطبيقات أندرويد جديدة تستحق التجربة لهذا الأسبوع “10” © Tech World قدمت بواسطة

موعد مقالتنا الأسبوعية قد أتى، وفيها نستعرض معكم باقة تطبيقات أندرويد جديدة متوفرة على متجر جوجل بلاي.

وطبعًا يكون اهتمامنا الكبير في هذه المقالة الأسبوعية بالتطبيقات المجانية لكي يستفيد منها الجميع.

ولا مشكلة في وضع تطبيقات مدفوعة، أو تطبيقات قديمة تم اكتشافها مؤخرًا، لطالما الفائدة المرجوة منها موجودة.

عمومًا وكما هو الحال مع المقالات الأسبوعية السابقة، أتت تطبيقات أندرويد لهذا الأسبوع الجديد على النحو التالي:

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بعد نحو 4 سنوات من وجوده على ويندوز ولينكس، هاهو متصفّح Vivaldi يصل متجر جوجل بلاي، ويسعى القائمون عليه في تجديد مفهوم المتصفحات وموالمة كل الأذواق بإدماجهم لخصائص لم يسبق لشركة ما أن قامت بمثلها.

فيما يخص ميزاته، فهو يأتي بالمميزات الكاملة والموجودة على المتصفّح في نسخة سطح المكتب دون أي نقص فيها.

على سبيل المثال، هناك الدعم لعلامات التبويب المتعددة، ومزامنة الإشارات المرجعية وكلمات المرور مع خاصية التشفير التام “من نهاية إلى نهاية”.

فضلًا عن دعمه للتصفّح الخفي، وميزة Speed ​​Dials الي بدورها ستُوفّر وسيلة للوصول بسرعة إلى الإشارات المرجعية وتنظيمها.

والأهم من ذلك، أن متصفّح Vivaldi يُركّز على الأمان والخصوصية، وذلك ما وجدناه فعلًا عبر دعمه التشفير التام، وعدم جمعه لبيانات المستخدمين.

إقرأ المزيد: أخيرًا متصفّح Vivaldi الأمني والقابل للتخصيص يصل مستخدمي أندرويد

عندما نتحدث عن التكامل بين الهاتف المحمول وجهاز الحاسوب، فسيظلّ هناك احتياجات، بالتالي هناك فجوة في طبيعة وأسلوب الاستخدام. يأتي تطبيق Crono لسد هذه الفجّوة، وذلك من خلال دعمه مزامنة هاتفك الأندرويد مع جهازك الحاسوب.

وبشكل أدق، مزامنة إشعاراتك وبعض تطبيقاتك وحتى بعض الأدوات الرئيسية في أندرويد، مع متصفّح الويب على جهاز الحاسوب.

فعلى سبيل المثال، يمكنك مع التطبيق مزامنة جميع إشعارات تطبيقاتك في أندرويد على الحاسوب، والتعامل معها من هناك.

مع دعمه لتجميع الإشعارات وإرسالها دفعة واحدة، وعند فتحك أي إشعار من الحاسوب فسيُحذف من الهاتف فورًا.

ومن الأدوات الأخرى والقادمة مع تطبيق Crono، دعمه لإرسال رسائل SMS والرد على المكالمات القادمة على الهاتف.

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إقرأ المزيد: تطبيق Crono الجديد يُبقيك على وفاق مع إشعاراتك وأحداث تقويمك

هو باختصار تطبيق لوحة مفاتيح جديد مفتوح المصدر موجّه حصرًا لمستخدمي أندرويد، كما ويوفّر لوحة مفاتيح أساسية وخفيفة الوزن لا تتجاوز 1 ميجا بايت مع خيارات قابلة للتعديل وألوان وسمات قابلة للتخصيص.

ولاستخدام هذه اللوحة بدلاً من لوحة المفاتيح الافتراضية، عليك تمكينها كطريقة إدخال حالية في إعدادات المشغل، وبعد ذلك سيتم إخفاء رمز مشغل التطبيق.

وهنا، للوصول لإعدادات لوحة المفاتيح، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على “،” أو الانتقال لإعدادات النظام ضمن اللغات والإدخال.

بحيث من هناك يمكنك تعيين السمة، وكذلك لون خلفية لوحة المفاتيح وميزات أخرى مثل الاهتزاز والصوت وارتفاع لوحة المفاتيح والأنماط المخصصة والتفضيلات الأخرى.

إقرأ المزيد: تطبيق Simple Keyboard لوحة مفاتيح مثالية لأولئك الذين يحتاجون فقط إلى الكتابة

ترغب في جعل نفسك نجم في هوليود بطريقة ممتعة وسهلة، فلك ذلك، مع تطبيق Magi +،حيث باختصار، هو عبارة عن تطبيق يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات تأثيرات بصرية مذهلة شبيهة بإنتاجات هوليود.

وهنا، يُقدّم تطبيق أو محرر الفيديو Magi + مجموعة كبيرة من المؤثرات السينمائية منها: القوى الطبيعية القائمة على النار، والرعد والبرق، والكوارث مثل الأعاصير والزلازل والفيضانات، والخيال العلمي، وتأثيرات الخيال مثل الأجسام الغريبة.

أيضًا، هناك تأثيرات التنانين والروبوتات وكذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار والشاحنات والسيارات والمروحيات، وأكثر من ذلك.

إقرأ المزيد:تطبيق Magi + الجديد يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو ذات تأثيرات بصرية مذهلة

التطبيق الأخير في هذه المجموعة، حيث أتاحته شركة شاومي حصرًا لمستخدمي اندرويد، وتتمثّل مهمته في إزالة الملفات غير المرغوب بها على أجهزة أندرويد. وبقولنا “أجهزة أندرويد”، هذا يعني أنه يدعم العلامات التجارية الأخرى، وليس أجهزة شاومي فقط.

على أي حال، يأتي Cleaner Lite لمسح ذاكرة التخزين المؤقت وكذلك العناصر الأخرى والتي تشغل مساحة التخزين والذاكرة غير ذلك وأكثر بطريقة سلسة وبنقرة واحدة. لذلك إذا كنت من النوع الذي يجب أن يضمن بأن جهازك خالي من الملفات الغير ضرورية، فيمكن للتطبيق مساعدتك في هذا الشأن.

بحيث يبحث التطبيق في ذاكرة التخزين المؤقت وملفات المهملات وحزم التثبيت القديمة وبيانات التطبيقات المتبقية والعناصر الأخرى التي تشغل مساحة تخزين على جهازك ويحذفها. كما ويمكنك دائمًا اختيار الاحتفاظ ببعض العناصر المهمة بالنسبة لك.

إقرأ المزيد: شاومي تُطلق تطبيق Cleaner Lite لتنظيف الملفات غير المرغوب بها على أندرويد

التدوينة 5 تطبيقات أندرويد جديدة تستحق التجربة لهذا الأسبوع “10” ظهرت أولاً على عالم التقنية.