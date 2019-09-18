دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الفيس بوك تكشف عن جهاز Portal TV وإكسسوار كاميرة لدعم مكالمات الفيديو ظهر على التقنية بلا حدود.

تسعى شركة الفيس بوك لتوفير جيل جديد من أجهزة Portal الذكية المطورة بشكل خاص لدعم التواصل الإجتماعي بين المستخدمين، واليوم قدمت الشركة جهاز Portal TV مع إكسسوار كاميرة لدعم مكالمات الفيديو التي تضم عدد أكبر من المستخدمين.

تبدأ شركة الفيس بوك في شحن أجهزة Portal TV الجديدة بدءاً من يوم 5 نوفمبر بسعر 149 دولار، كما تقدم الفيس بوك عرض خصم 50 دولار عند شراء اثنان من أجهزة Portal.

ويعد جهاز Portal TV أحد الإصدارات الثلاثة التي أعلن عنها من الفيس بوك اليوم، حيث قدمت الشركة جهاز Portal بحجم 10 إنش، وPortal Mini بحجم 8 إنش.

ويدعم جهاز Portal الإقتران بجهاز تلفاز عبر منفذ HDMI، ومن ثم التسجيل في حساب الفيس بوك، أيضاً يمكن للمستخدم إجراء مكالمات الفيديو عن طريق الواتس اب أو ماسنجر، على أن تأتي مكالمات الفيديو في الواتس بأعلى مستوى من التشفير.

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كما يأتي الجهاز بتقنية الفيس بوك في الكاميرة الذكية لدعم ميزة التكبير وتحريك الكاميرة بدقة أثناء مكالمات الفيديو مع حركة المستخدم في محيط الغرفة، كما يمكن للمستخدم تعطيل الكاميرة والميكروفون بالنقر أو التمرير السريع في مقدمة الجهاز.

أيضاً يدعم الجهاز إلقاء الأوامر الصوتية لتنشيط الجهاز، عن طريق عبارة “Hey Portal”، ومن ثم يمكن إلقاء الأوامر بطلب أحد جهات الإتصال المسجلين على حساب المستخدم، أيضاً عند تنشط مكالمة الفيديو يمكن للمستخدم تطبيق مؤثرات خاصة بالواقع المعزز في مكالمات الفيديو والتي تظهر على وجه المستخدم أو مؤثرات صوتية في مكالمات الفيديو.

كما يأتي جهاز Portal TV بميزة “Story Time” التي تقدم للمستخدم أزياء إفتراضية لسرد القصص للطرف الأخر على سبيل المثال، كما يأتي جهاز Portal TV بنمط صورة داخل صورة، لدعم متابعة العروض والمحتوى أثناء إجراء مكالمات الفيديو، كما تدعم الميزة مشاهدة محتوى الفيديو في خدمة Amazon Prime.

المصدر

هذا الموضوع الفيس بوك تكشف عن جهاز Portal TV وإكسسوار كاميرة لدعم مكالمات الفيديو ظهر على التقنية بلا حدود.