وزير الداخلية التونسى يبحث مع هيئة الانتخابات استعدادات تأمين الانتخابات التشريعية والرئاسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الداخلية التونسى هشام الفراتى، مع وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الاستعدادات المشتركة لتأمين الانتخابات التشريعية والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية - فى بيان - أن الاجتماع، الذى عقد، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، ضم كلا من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون وعضويها حسناء بن سلمان وعمر الميساوى، إلى جانب عدد من الإطارات الأمنية بالوزارة.

يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جرت في 15 سبتمبر الجاري، وقد أسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروى، فيما من المقرر إجراء جولة الإعادة فى موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل، بينما من المزمع إجراء الانتخابات التشريعية فى 6 أكتوبر المقبل.