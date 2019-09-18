شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: الهجوم على السعودية لم يكن من تنفيذ الحوثيين وإنما كان هجوما إيرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد وزير الخارجية الامريكى مايك بومبيو ان الهجوم على السعودية لم يكن من تنفيذ الحوثيين باليمن وإنما كان هجوما إيرانيا. وذكر تقرير لممثل شبكات أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال اليوم الأربعاء إن الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع تعرض إمدادات الطاقة العالمية للخطر. وقال التقرير إن بومبيو ذكر خلال زيارة للسعودية أن جماعة الحوثي اليمنية لم تشن الهجوم الذي أعلنت مسؤوليتها عنه.

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